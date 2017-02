Ez a semmirekellő olcsón megúszta kutyája bántalmazását – videó

Megúszta a letöltendő börtönbüntetést az a 34 éves angol férfi, aki közel fél órán át verte kutyáját, le is köpte. A Metro beszámolója szerint a részeg férfi még tavaly szeptemberben bánt bestiálisan saját négylábújával, aki vélhetően semmivel sem szolgált rá a szörnyű bánásmódra. A félórás őrjöngést több kamera is megörökítette, sőt, a férfi egy liftben még int is a kamera felé, jelezve, hogy az sem érdekli, hogy az állatkínzásnak szemtanúi is vannak.

A munkanélküli férfi bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt, és kijelentette, hogy ő bizony szereti az állatokat, ezért végül elkerülte a börtönt, de egy évig közmunkát kell végezzen, és élete végéig eltiltották az állattartástól.