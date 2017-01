Ez a pár egy éve neveli ezt a játékbabát - Értik ezt?

Crystal és Terry Duke mindent megpróbált, de kiderült, soha, semmilyen körülmények közt nem lehet közös gyermekük - írja a Daily Record. Az asszony egész életében arról álmodott, hogy anya lesz, már azt is elképzelte milyen lesz a kicsi arca, így sokkolta, mikor két év próbálkozás után sem esett teherbe.









2013-ban már orvoshoz is fordultak a férjével, és a szakvélemény szerint Crystal Duke számára nincs olyan lehetőség, amely egy hangyányi eséllyel is kecsegtetne vagyis 100%, hogy nem tud kihordani egy közös gyermeket sem, hiszen a szervezet képtelen rá, mert nincsenek petesejtjei. A nő természetesen összetört, hiszen minden reménye elszállt, amit a jövőjéről szőtt.









Orvosa, miután depressziós lett a nő, azt javasolta, vegyenek egy reborn babát - élethű babát -, mert ma már teljesen olyanok, mint az igaziak. “A doki szerint jót tenne nekem - bár furán hangzott - , de megemlítettem Terrynek is” - mesélte a nő, és hozzátette, férje először fenntartással kezelte az ötletet.









Bár az örökbefogadás is felmerült, anyagi helyzetük - lakhatási körülményeik miatt - valószínűleg sosem kaptak volna gyereket. Mikor Crystal Duke utánanézett a babáknak, megtudta, hogy sok asszony, akinek nem lehet saját gyerek vesz ilyet, így még inkább szeretett volna egyet, bár zavarta, hogy valószínűleg nem fog rájuk hasonlítani. “Végül találtam egy művészt, aki úgy csinált ilyen babákat, hogy a szülők képeit is felhasználja.”









Crystal és Terry Duke álma így valóra vált, és mindezért potom 350 fontot -128 ezer forint - fizettek. Crystalt az zavarta a legjobban, hogy évek óta nézegette, ahogy a barátai képeket posztolnak a Facebookon a gyerekeikről, így amikor tavaly októberben megérkezett a baba, családi ünnepséget szerveztek, amelyet a közösségi oldalon is posztoltak.









“Amikor megláttam a mi George-unkat, azonnal beleszerettem. Anya lettem egy pillanat alatt. Nehezen hittem el, hogy nem igazi, és ráadásul annyira hasonlított ránk, hogy más is észrevette.” A nő és a férje még éjjel is felkel megetetni a babát, hogy az élmény ugyanaz legyen és vettek csomó babafelszerelést, no meg pelenkát és ruhákat is.

Naponta kijárnak vele a parkba és az is előfordult, hogy valaki megnézte a kicsit, és azt mondta, nagyon hasonlít mindkettőjükre. “Amikor egy járókelő megdicsérte, büszkeséget éreztem” - tette hozzá az anya. Még a Télapó kezébe is betették, aki hajlandó volt arra, hogy fotózkodjon vele. A pár szerint persze volt negatív élményük is, például a buszon, ahova egyszerre csak egy babakocsis szállhat fel és a vezető azt mondta neki, a másik anyuka szálljon fel inkább, ne ők, mert az ő gyereke valódi.









Volt arra is példa, hogy egy fotós visszautasította a család megörökítését, mert az ő George-uk nem volt igazi gyerek. A szülők egyébként azt tervezik, hogy a családot jövőre bővítik. Vesznek egy lánytestvére George-nak, aki technikailag egyébként idősebb lesz nála, hiszen 3 hónaposnak fog kinézni. A nő pedig reménykedik benne, hogy a jövőben lesz pénzük arra, hogy egy megtermékenyített petesejtet beültessenek neki. De addig maradnak a játékbabák.