Ez a legmegrázóbb anyák napi videó, amit valaha látott - vagy látni fog

Merész és szívbemarkoló kisfilmmel találkoztunk a legnagyobb videómegosztón, mely minden valószínűséggel nem csupán az idei év legdrámaibb anyák napi hirdetése, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy talán egész eddigi életünké.







Nem épp ilyen képsorokra számítanánk egy anyák napi videó kapcsán © YouTube

Már az is becsülendő, hogy mertek olyan kényes témához nyúlni az anyák napja kapcsán, mint az, hogy mennyire kikészíti, kizsigereli az embert idegileg, ha súlyos beteg a gyermeke, és bizony bármekkora is legyen az anyai szeretet, és bármennyire is mosolyogni kell a gyógyulni vágyó gyermek mellett, ezek az asszonyok is összetörnek, magukba roskadnak, és ha néha úgy is tűnik, feladnák, mindig talpra állnak.

Ezt az erőt ünnepli a SickKids - egy kanadai gyermekkórház Torontoban. Az anyák napi videó egyébként - ha úgy vesszük - a szó klasszikus értelmében vett reklám is, hiszen a kórházzal szoros kapcsolatban álló Get Better Gifts adományoldalt is hirdeti.

A videót megkönnyezni szabad. Mi nem bírtuk ki anélkül...