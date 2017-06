Ez a kép szeretetcunamit váltott ki

Nick Cardello és Kurt English 1993-ban voltak életük első Pride-ján. Akkor készítettek magukról egy képet, és 24 évvel később ismét, ugyanezen a felvonuláson-. A pár 1992-ben találkozott, majd 16 évvel később összeházasodtak, aztán 2015-ben ismét, mert akkor már Floridában is legálissá vált a melegek házasságkötése.









A pár Instagramra is posztolta a képet, hogy azoknak, akik nem merik felvállalni másságukat, reményt adjanak. A képre sokan reagáltak, és volt köztük olyan is, aki szintén megosztott olyan képeket, amelyek közt 24 év telt el. Volt olyan komment is, amely arról szólt, hogy bár homofóbként nőtt fel az írója, rájött, hogy a szeretet és a szerelem a legfontosabb dolog, és igaz, hogy nem homoszexuális, de bárkiért kiáll, aki önmaga akar lenni.