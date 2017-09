Ez a férfi heteken belül a második hurrikán kellős közepén találta magát - videó

Brad Whitworth nem nevezhető épp a legszerencsésebb figuráknak - de persze minden nézőpont kérdése. A professzionális fotós ugyanis Texas államban, azon belül is Houstonban él - azaz épp csak hogy átvészelte egy brutális hurrikán támadását - és most újra megküzdhet a természet elemeivel - írja a CNN. Whitworth második otthona ugyanis épp Key Largónál van, Floridában - azaz Harvey után Irma haragját is megérezheti.

Friss videós posztja szerint épp 157 kilométeres óránkénti sebességgel tépi a fákat a hurrikán - és később még rosszabb lesz.