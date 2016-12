Ez a férfi a védőszentjének köszönheti, hogy életben van

Két mozdony biztonsági kamerája is rögzítette, amint egy kerékpáros nem kellő körültekintéssel halad át a vasúti átjárón - írja a Daily Record. A férfi kapucnit viselt, és vélhetően nemcsak nem látta, de nem is hallotta, hogy a másik irányból is jön egy szerelvény. A brit kisvárosban történt esetet csak most hozták nyilvánosságra, és csak azért, hogy másokat figyelmeztessenek, legyenek óvatosabbak.

Az érintett szakaszon naponta 127 vonat halad át, így mondhatni, elég zsúfolt ez a vonal.