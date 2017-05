Évekig kínozta orvosa a leszbikus horvát lányt

Öt éven keresztül kezelték brutális módszerekkel Ana Draicevic leszbikus nőt egy horvát pszichiátrián. Ágyhoz szíjazták, kényszerzubbonyt adtak rá és antipszichotikus szerekkel tömték. A fiatal nő 21 éves korában, 2008-ban érzelmi roncsként hagyta el az intézményt, és feljelentette az elmegyógyintézetet és saját szüleit is. Az ítéletre tíz évet kellett várni, a bíróság végül kimondta, hogy a lányt kezelő doktornő lelkiismeretlenül viselkedett és alkalmatlan szereket használt. Kiderült, hogy a kezelésről dokumentációt sem készített és törvénytelenül, erőszakkal tartotta fogva a lányt, miután Ana nagykorúvá vált. A doktornő, Mirjana Vulin egyben az intézet igazgatója is volt. Azután, hogy a leszbikus lánnyal történtekről a nyilvánosság is tudomást szerzett, a doktornőt kirúgták és vádat emeltek ellene. Tíz hónap börtönt kapott.