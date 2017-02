Ettől falnak megy: így néz ki egy divatshow - kutyáknak! bizarr fotók

Idén is megrendezésre került a New York Pet Fashion Show, ahol - mint azt a neve is mutatja - ölebek, macskák és gazdáig elképesztő ruhakölteményekben hódoltak a divat imádatának. A különös esemény ráadásul jó ügyet szolgál, a célja ugyanis az állatmentésre történő figyelemfelkeltés és egy New York-i állatmentő szövetkezet támogatása volt. Számos ország képviseltette magát a rendezvényen, többek között Oroszország, Írország, Mexikó és Kína is.