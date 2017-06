Az észak-koreai "békebizottság" képviselője közleményében azért intézett kirohanást a tokiói kormány ellen, mert Japán, követve az Egyesült Államok példáját, tovább szigorítja a Phenjan elleni szankciókat. Phenjanban azt is nemtetszéssel fogadták, hogy a tokiói vezetők keményen bírálták Észak-Koreát a G7-ek minapi csúcstalálkozóján és egy szingapúri biztonságpolitikai konferencián.



"Rendkívüli helyzet esetén Észak-Korea képes hamuvá változtatni a Japán-szigeteket, még mielőtt csapást mérne az Egyesült Államokra" - áll a közleményben, amely szerint, ha Japán valóban aggódik saját biztonsága miatt, akkor felül kell vizsgálnia a Phenjannal szembeni ellenséges politikáját, el kell érnie az amerikai katonai támaszpontok bezárását saját területén, és nem kéne eljátszania az Egyesült Államok "pudlijának" szerepét. "Japán továbbra is a koreai nép esküdt ellensége" - szögezi le az illetékes.



Az észak-koreai atom- és rakétaprogram miatt Tokió gyakorlatilag teljesen betiltotta a kereskedelmet Észak-Koreával, megszakított a két ország közötti mindennemű közvetlen közlekedést, kemény vízumkorlátozásokat vezetett be, nem engedélyezi a belépést japán kikötőkbe olyan hajók számára, amelyek előzőleg Észak-Koreában jártak.



Észak-Korea a reggeli órákban újabb rakétát indított, ami a tengerbe csapódott.