Észak-Korea hackerei zsarolták meg a fél világot

Noha még sziklaszilárd bizonyítékok nincsenek, egyre több jel utal arra, hogy Észak-Korea és Kim Dzsong Un áll a pár napja az egész világon végigsöprő - és Magyarországot is érintő - zsarolóvírus mögött. Több, egymástól független forrás is úgy véli, a diktátor állhat a WannaCry vírus mögött, mely dollármilliárdokban mérhető károkat okozott a világgazdaságnak néhány nap leforgása alatt - írja az ATV a New York Times nyomán.







A diktátor hackerei támadtak a világra?

"Vannak arra utaló jelek, hogy a mostani támadás mögött ugyanaz a Lazarus csoport áll, akik korábban Észak-Korea számára hajtottak végre támadást például a Sony ellen" – nyilatkozta Eric Chien, a Symantec kutatója, hozzátéve, hogy a vírus több ponton is hasonlóságot mutat a 2014-es támadásban használtakkal, illetve a WannaCry korábbi verziói lehettek, amikkel februárban lengyel pénzintézeteket, a tavalyi év során pedig a Bangladesi Központi Bankot célozták meg.

A Google és a moszkvai székhelyű Kaspersky számítógép-biztonsági cég kutatói is megerősítették a kódolási hasonlóságokat.