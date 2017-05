Esernyőnek álcázta a fegyvert Dániel – videó

Egészen elképesztő arzenált foglalt le a Terrorelhárítási Központ: egy pincehelyi ingatlanon robbanóanyag, lőszerek, 22-es kaliberű fegyverek kerültek elő.

A legmeglepőbb fogást azonban az álcázott fegyverek jelentették. K. Dániel esernyők nyelébe építette bele az emberélet kioltására is alkalmas szerkezeteket. A különös eszközöket tesztelte is, egészen hatékonynak bizonyultak: feltűnő roncsolást végeztek a belőlük ki­lőtt golyók egy vasajtón. K. Dániel a Tolna megyei területen gyakran lövöldözött, robbantott is. Kiderült, az egyik anyag már in­stabil volt, ezért nem sokkal később fel kellett robbantani.

K. Dánielt robbanóanyaggal vagy -szerrel, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt őrizetbe vették, hamarosan előzetes letartóztatásba helyezhetik.

(via police.hu)