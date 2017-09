Esélyt kapott a normális életre az emberi kígyónak csúfolt lány - 18+ videó

Korábban már a BorsOnline felületén is beszámoltunk a 16 éves Shalini Yadav ritka bőrbetegségéről: az indiai lány testét folyamatosan hidratáló krémekkel és vízbe áztatással kell védeni, hogy ne száradjon ki és ne keményedjen meg olyan gyorsan a bőre - az azonban ennek ellenére időről időre darabokban hullik le róla, hihetetlen fájdalmat okozva neki.

Az Erythroderma extrém formájában szenvedő lányt emberi kígyónak is csúfolják - és bármennyire is szeretne tanulni, már az iskolából is elküldték, miután osztálytársait megijesztette a külseje.

Most azonban úgy tűnik, egy apró reménysugárnak köszönhetően mégis normális élete lehet a kislánynak. A család ugyanis olyan mély szegénységben él, hogy nehezen tudnak bármilyen kezelést kifizetni, azonban szerencsére akadtak helyi támogatók, akik gyakorlatilag Európa összes szakkórházát riadóztatták - és egy spanyol intézmény jelezte is, hogy fogadná Shalinit, méghozzá ingyen!

A fiatal lány már amiatt is izgatott, hogy az országba látogathat, a dokik azonban abban reménykednek, hogy a kezelés után a beteg képes lesz önállóan, mankók nélkül járni - ami jelentős előrelépés lenne a tini életszínvonalának javításában.