Erzsébetváros alpolgármestere volt a legbőkezűbb

Nem szívjóságból adományoznak milliókat a pártoknak egyesek: valójában a pártok segítségével biztosított jövedelemből „adóznak” le.

Már nyilvános a Fidesz 2016-os pénzügyi beszámolója: az állami támogatáson és a tagdíjakon felül összesen 46,7 millió forintra tett szert a párt magánszemélyek adományaiból. Viszont mindössze nyolcan fizettek ötszázezer forintnál többet, így a törvény szerint csak őket kellett nevesíteni: egy kivételével mindannyian politikusok vagy politikai támogatással kerültek pozíciójukba.

Négyen a Fidesz európai parlamenti képviselői, Papcsák Ferenc a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja, Girán Já­nos pedig a pécsi polgármester ta­nácsadója. A kakukktojás Kukoda Nándor, egy élelmiszerlánc elnöke, aki tavaly még a Fidesz legnagyobb adományozója volt. Idén viszont „csak” 800 ezer forintot fizetett be (tavaly 1,2 milliót).







Navracsics Tibor 2013-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Kukoda Nándort © kormany.hu

Az idei rekorder Bajkai István, 3 millió 180 ezer forintos adományával. Bajkai a Fidesz alapító tagja, a fővárosi VII. kerület alpolgármestere, és nem mellesleg Orbán Viktor miniszterelnök lánya, Or­bán Ráhel jogi képviselője. Rá­adásul Bajkai annak az ügyvédi irodának a tagja, amely a Miniszterelnökségtől 2016-ban ötmilliárd forintos keretösszegű megbízást elnyert cégcsoporthoz tartozik.







Bajkai István (balra) nemcsak pénzt ad, hanem levest is. Képünkön a CEDEK januári ételosztásán, az Almássy téren © mti

– Az adományozás a nagy parlamenti pártoknál – nem csak idehaza, de külföldön is – létező, kimondott vagy kimondatlan elvárás, amit pártadónak is nevezünk – mondta a Borsnak Kiszelly Zoltán politológus. A Fideszben ezt Ughy-adónak nevezték (Ughy Attila fideszes politikus ötlete nyomán), azt azonban nem tudni, hogy ma is érvényben van-e. A bruttó jövedelem 2 százalékát kellett befizetni minden, a párt segítségével megszerzett tisztség után. – Azt a többletet kell megfizetni, amit a párt emblémája jelent. Minél magasabb az elért jövedelem, annál nagyobb az adomány – tette hozzá Kiszelly.