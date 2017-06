Értágulat miatt nem játszanak Rebekával

Bár nem fertőz, mégis elkerüli a többi gyerek a játszótéren a kétéves Rebekát, akinek egyik karján egy kiterjedt éranyajegy van. A kislány karjáról készült fotót Rebeka édesanyja, Csilla osztotta meg a Facebookon, miután elege lett a rosszin­dulatú megjegyzésekből.

– Volt, hogy valaki megkérdezte tőlem, megütöttem-e a gyereket vagy, hogy a nővére bántotta-e. De azt is hitték már, hogy biztosan engem bántottak, amikor még kismama voltam, és ettől alakult ki a kislányom karján ez a kiterjedt folt. Rebeka így született, értágulata van a karján. Nem fájdalmas és nem fertőz. A szülés után elvittük megné­zetni egy specialistához, ahol eleinte gyógyszerrel próbálkoztak, de az nem vált be, így most krémmel ke­zeljük – ma­gya­rázta a Borsnak Csilla.







A szülők inkább arrébb viszik a gyerekeiket a játszótéren, ha meglátják a kislány karját

A haeman-gióma a csecsemők egy-két szá­­zalékánál előfordul. Ha az izomszövetekre ráhúzódik, akár a végtag-de­for­málódás is előfordulhat, de az esetek többségében idővel felszívódik.

– Nem is a gyerekekkel van baj, ők ránéznek, látják, hogy valami bibi van rajta és pont. A szülők viszont komplikálnak – bosszankodott, Csilla. A kis Rebeka jövőre kezdi az óvodát, édesanyja viszont reméli, kislánya cso­portba beilleszkedését nem akadályozza meg a pici karján lévő értágulat.