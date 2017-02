Eric Clapton miatt járt Pesten az észak-koreai diktátor megölt testvére

Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un megölt testvére, Dzsong Nam Budapesten is járhatott. Itt is végezni akartak vele, írta egy japán újság.

A japán Asahi Shimbun írta meg, a Malajziában néhány napja megmérgezett Kim Dzsong Nam 2008 környékén volt Ma­gyarorszá­gon, ahol támadás ér­te. A lap in­formációja azonban nem pontos. Dél-koreai és szingapúri portálok cikkei alapján próbáltuk rekonstruálni a történteket. Ezek alapján úgy tûnik, Nam 2006 júliusában járhatott Budapesten.

Észak-Koreában 2006-ban még Kim Dzsong Il volt hatalmon, aki rendkívül haragudott a fiára, amiért 2003-ban engedély nélkül elhagyta az országot. Dzsong Nam imádta a szerencsejátékot, apját pedig nem akarta követni a diktátori székben. Kim Dzsong Il bosszúja elől hamis útlevéllel menekült el Phenjanból Makaóra, majd Szingapúrba. Hollétéről 2012-ig semmit sem lehetett tudni.

A történet másik szereplője, Dzsong Nam féltestvére, a szintén élvhajhász Dzsong Csol. Ő a brit gitárvirtuóz, Eric Clapton fanatikus rajongója, számos koncertjén járt már. Így történt ez 2006. július 22-én is, amikor a zenész Németországban, Münchenben lépett fel. Dzsong Csol bizonyítottan ott volt, le is fotózták. Ekkor találkozhatott – lapértesülések szerint – a Budapesten át Münchenbe érkező Dzsong Nammal. A korabeli újságok először nem is tudták, melyikük van a lesifotón, mert az utolsó, addig ismert felvétel 1981-ben készült Csolról. A helyzetet bonyolította, hogy Nam diplomata-útlevelében is Csol neve szerepelt, csupán a születési dátumuk és fotójuk különbözött. Nam Ferihegyen szállhatott át a müncheni járatra, de annak nincs nyoma, honnan érkezett.

Göncz Kinga, aki 2006–2009 között külügyminiszter volt, el­mondta a Borsnak: semmit sem tudott arról, hogy Nam hazánkban járt volna, ahogy támadásról sincs információja.