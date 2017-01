Erekciója ölte meg az apát

Új barátnőjének akart bizonyítani az a nigériai, nem mellesleg házas és három gyerekes apa, aki egy Manpower (magyarul férfierő) nevű potencianövelőt szedett be. Holttestére egy hotelszobában találtak rá.

A pult alól kapható „gyógyszernek” állítólag hasonló hatása van mint a Viagrának. A Punch nevű helyi lapnak egy meg nem nevezett forrás azt mesélte, hogy a Samsonnak nevezett férfi „már jó ideje közösült, de nem tudott elmenni, a folyamatos erekció miatti stressztől halhatott meg”. Állítólag először használta ezt a szert.

A részletekről már csak azért is lehet ennyit tudni, mert a randi előtt egy sörözőben dicsekedett terveivel, miután három hónapja csapta a szelet a nőnek. A büszke férfi ráadásul sörözött is a kocsmában, pedig nem volt egy ivós fajta.

A szexpartner elmenekült a helyszínről.

A be em vizsgált potencianövelők nem csak amiatt lehetnek veszélyesek, mert sok órán keresztül tartós erekciót is okozhatnak, hanem mert maradandó károsodást is okozhat.

Címlapi képünk – természetesen – illusztráció.