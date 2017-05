Ennél undrítóbb fogyókúrát nehezen tudnánk elképzelni

Egy 54 éves essexi családapa, Dave Murphy „vizelet terápiát” tart, amellyel saját bevallása szerint 50 kilót fogyott, és ami topformában tartja őt.

A férfi 2012-ben 30 napon keresztül csak a a saját vizeletéből készült elixírt itta, az elején még berakta a hűtőbe lehűlni, grapefruitlével keverte, de ma már azt sem várja meg, és azon melegében elfogyasztja.

Dave nem csak annak örül, hogy sokat tudott fogyni, hanem hogy „nincs szükségem sok pénzre ahhoz, hogy túléljek”. Ennie sem kell annyit, bevallása szerint „a vizelet segít nekünk csökkenteni azt, amit meg kellene ennünk, mivel mindent tartalmaz, amire az emberi szervezetnek szüksége van”.









Ezek után már meg se lepődünk azon, hogy az arcát is ezzel mossa, mert Dave szerint a pisinél nincs is jobb ellenszere az öregedésnek, a ráncai is eltűntek, mióta ezzel hidratálja magát (kívülről is).

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy ezek a családapa mondatai, de még hozzátesszük, hogy véleménye szerint fájdalomcsillapításra, szemmosásra, és lábfürdőnek is kiválóan alkalmas a húgy.

Naponta két pohárral iszik meg belőle, akit esetleg ez is érdekel – számolt be róla a Metro.