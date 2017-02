Ennél cukibb mancskérés nem volt: magyar puli szereti Zuckerberg kutyusát

Nagy lépésre szánta el magát Floppy, a magyar fekete puli, ugyanis megkérte a világ leghíresebb pulijának, a Facebook-alapító Mark Zuckerberg Beast nevű kutyusának mancsát. Az ebet még tavaly nyáron fogadta be egy informatikai cég. Az IT Services Hungary munkatársai az irodaház előtt ücsörgő pulira lettek figyelmesek, és végül hivatalos kedvencük lett. Floppy azonban egy nap észrevette valamelyik monitoron Zuckerbergnek a fehér puliját, és teljesen megőrült tőle. Nyilvánvaló volt, hogy beleszeretett Beastbe.

Floppy nevében már szerelmesleveleket és fotókat is küldtek a Facebook kaliforniai székházába, és most egy mókás videót is készítettek, még ők is puliruhát öltöttek.

A videót Valentin-napra időzítve el is küldték Zuckerberg irodájába. A Facebook atyja nagy rajongója a magyar kutyafajtának, öt éve kapta egy magyar tenyésztőtől még külön Facebook-oldalt is indított neki, amelyet már majdnem hárommillióan követnek.

A készítők szerint a videót már biztosan levetítették a Facebook irodájában is, már csak Beastnek kell döntenie.