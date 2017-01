Ennek az albérlőnek még azért is kellett fizetnie, hogyha lehúzta a vécét

Egy ausztrál főbérlő döntött úgy, hogy pénzt csinál albérlője kis és nagy dolgából. A Reddit nevű internetes közösségi oldalon egy férfi osztotta meg történetét, amely szerint már egy pisilésért is külön kell fizetni az ingatlanban.









A panaszos szerint a tulajdonos egyik pillanatról a másikra úgy döntött, fokozza a lehúzást, és pénzt kér a toilet lehúzásáért is, ennek érdekében pedig fel is szerelt egy érmeautomatát a tartály mellé. A bérlő kérdésére pedig azt állította, hogy ezt a kormány rendelte el, hogy ezzel is vízspórolásra buzdítsa a lakosságot, ám a történet hitelét rontja, hogy a bérlő állítása szerint a WC-adó teljes összege a tulajdonos zsebébe vándorol.

A kommentelők rengeteg ötlettel látták el a pórul járt férfit, sokan azt tanácsolták neki, hogy forduljon a hatóságokhoz, mert szerintük illegális megvonni az árnyékszék használatát a bérlőtől. Az pedig már megint más tészta, hogy valójában a WC lehúzása a tulajdonos érdeke is.