Ennek az 5 évesnek minden percét beosztotta az anyja

Crystal McGennity egy cuki brit kislány, akinek az anyja azon aggódik, hogy gyermeke nem fog tudni megfelelni a modern kor elvárásainak, ezért betáblázta a gyerek minden percét azelőtt még, hogy megszületett volna. A kislány állítólag élvezi, anyja pedig azzal védekezik, amikor emiatt támadják, hogy nem lehetne ezt megtenni egy gyerekkel sem, ha ő ebben nem lenne partner - írja a Mirror.









Az 5 éves McGennity-nek 25 különórája van egy héten, amelyeket az óvodából elindulva végig is csinál minden nap. A szakemberek szerint már a 20 extra óra is sok, nemhogy a 25, és ennyire elfoglalt kislányról még csak nem is hallottak, így biztos, hogy az ötéves a legelfoglaltabb gyerek Nagy-Britanniában. Édesanyja, a 26 éves Sophie rendkívül büszke a kislányára, hiszen a gyerek már tud úszni, lovagolni, táncolni, színészkedik is. Anyja már akkor elkezdte ezeket a foglalkozásokat intézni, amikor a gyerek még csak pár hetes volt a méhében.

A háztartásbeli asszony a gyereket először babajógára vitte, majd babamasszázsra, aztán jelnyelvet is tanított neki és 8 hetesen már az úszódában pancsolt. Ma már énekelni is jól tud, ráadásul tornázik is egy klubban. “Mindent meg akarok neki adni, hogy fel tudjon készülni a modern életre. Nem akarom, hogy TV vagy iPad-függő legyen.” Az asszony havonta 5000 fontot - 1.816200 forintot - költ a gyereke okosítására.









A kislány minden nap 7 órakor kel, megmossa fogát, összerendezi a cuccait - vélhetőn reggelizik is -, majd az autóban, ha van feladata elvégzi, majd a helyesírást gyakorolja vagy éppen matematikával foglalkozik, de ha arról van szó, olvas. Saját bevallása szerint lovagolni szeret a legjobban, mert nagyon szereti a patásokat. De szeret az iskola előkészítőbe is járni, illetve barátaival lenni.

Anyja szerint a lány tökéletesen egészséges, boldog és rendkívül jól szervezett életet él, olyat, amelyet a legtöbb felnőtt megirigyelne. Ráadásul Rainbows foglalkozásokra is jár, amely kifejezetten lányoknak van, és remek szabadidős tevékenységeket próbálhatnak ki a gyereket, és sokat játszanak. A gyerek szombaton 3 táncóra után egyet még lovagol, de utána ővé az egész délután. Vasárnap 13:15-kor szabadul fel és lehet a családjával, biciklizhet vagy sétálhat a kutyákkal.









A szakemberek számos érvvel rendelkeznek az ellen, hogy miért nem szabad ennyire beosztani egy gyermeknek az idejét, de Sophie nem hatják meg a tények.