Élve dobta az aknába gyilkosa Csengét - rendőrkézen a tettes

Vízelvezető aknában találták meg Borsodnádasdon a 17 éves K. Csenge lemeztelenített holttestét. Információink szerint a lány a barátaival az Alsó-tónál szalonnát sütögetett, majd egy fiúval – aki szerelmes volt Csengébe – hazaindult. Csakhogy a lány valamitől rosszul lett és elájult. A fiú azt hitte, meghalt, így egy aknába dobta a testét. Csenge még élhetett, amikor belezuhant, és ott a felgyülemlett esővíztől fulladt meg.

– Úgy hallottuk, hogy egy helybéli, 20 éves fiút tartóztatott le a rendőrség – nyilatkozta a Borsnak egy helyi lakos. – Azt is be­szélik, hogy fojtogatásnyomok voltak a torkán. A ruháit rendőrök, tűzoltók és a helyiek is keresik – tette hozzá a férfi.







A 17 éves Csenge lemeztelenített holttestét a templom mellett, egy vízelvezető aknában találták meg

A Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei rendőrség emberölés gyanúja miatt indított eljárást. A borsodnádasdi lányt a Petőfi téri katolikus templom melletti aknában találták meg. Úgy tudjuk, Csenge szombat délután ment el otthonról, de az édesanyja kérte, hogy este tízig érjen haza.

A család már éjszaka is kereste a faluban. Először az Alsó-tónál kezdték, majd a polgárőrökkel és a rendőrökkel a templomhoz mentek, ahol később meg is találták a testét. A család szemben lakó szomszédja, Lipták Zoltán el­mondta, hogy Rózsát, az édesanyát naponta több alkalommal is benyugtatózzák, hogy tudjon aludni. Folyamatosan sír, a rokonok támogatják.

Csenge bátyja könnyes szemmel csak annyit mondott a Borsnak, hogy sem a baráti társaságot, sem ezt a fiút nem ismerték. A történtekről azonban egyelőre ők sem tudnak részleteket. A tinilányt mindenki szerette a faluban, énekelt, rendszeresen járt fellépni is.









Csenge nagyon szerette Csipát, a Hooligans frontemberét, akit szintén megdöbbentett a hír, hogy szeretett rajongójával ilyen borzalom történt.