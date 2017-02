Elsírta magát, mikor meglátta az első játékbabát, ami hasonlított rá

A hétéves Layla Bateman elsírta magát, amikor először megpillantotta a neki készítettet játékbabát - írja a Metro. A brit kislány amnion köteg-szindrómával, illetve kétoldali dongalábúsággal jött világra. Édesanyja, Emma szerette volna egy olyan játékkal megajándékozni a kislányt, amely olyan különlegesen néz ki mint ő, hogy a kislány komfortosabban érezze magát, és ne csak a tökéletes testi adottságokkal rendelkező babákkal tudjon játszani.

Mivel Layla lábai sínben vannak és nem fejlődött ki két ujja a jobb kezén, anyja egy olyan egyedi babával akarta meglepni, aminek a helyzetébe kislánya könnyebben tudja beleélni magát és a játék segítségével, akár másokat is könnyebben elér. Az asszony felkereste a Little Moo Dolls tulajdonosát, aki a nő szerint fantasztikusan reagált a kérésére, hiszen azonnal igent mondott a nem mindennapi baba legyártásra.

Nem adta drágábban mint az ép babákat, hiszen csak egy kis extra munkára volt szükség ahhoz, hogy a fogyatékos baba is elkészüljön. Emma Bateman szerint a gyártóknak érdemes lenni fogyatékos babákat is gyártani, hogy a gyerekek könnyebben elfogadják egymást és megismerjék az emberek testi sokszínűségét is.