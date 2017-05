Elnézte: a nagyi 10 perces autóútjából 500 kilométeres lett

A 83 éves nagymama, Valerie Johnson úgy indult el otthonról a kocsijával, hogy 10 perccel később már ott is lehet a kevesebb mint 10 kilométerre fekvő kórházba, ahová egy vizsgálat miatt várták. Ehelyett 500 kilométert tett meg, Skóciában kötött ki, mikorra elfogyott az üzemanyag az autójából.







© Twitter

A feltételezések szerint nem kanyarodott le ott, ahol kellett volna, mert megzavarta egy közúti építkezés.

Egy házaspár háza előtt fulladt le az idős asszony, akik addig ügyletek is rá, míg lánya meg nem érkezett érte repülővel.







Folyamatosan haladt észak felé a nagymama © Google Maps

Johnson lányát, Karen Maskell az egyik szomszéd értesítette, hogy szerinte már haza kellett volna érnie. Muskell azonnal tárcsázta is a rendőröket, azt hitte, balesetet szenvedett édesanyja, a rendőrök pedig azt válaszolták neki, hogy pont most látták az egyik közlekedési kamerán, ahogy elhaladt az autója. A lány azt gondolta, biztosan nem az anyja vezeti a kocsit, mert utál vezetni, és pár kilométernél többet soha nem tesz meg. Az angol rendőrök értesítették a skót kollégáikat, akik közben a pártól is hívást kaptak, hogy náluk van az eltévedt asszony – számolt be az esetről a brit Metro.