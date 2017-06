Elmentek nyaralni, mire hazaértek, az önkormányzat mást költöztetett a lakásukba

Candice Cridland és a gyerekei hazajöttek Jamaicából, ahova azért mentek, hogy elbúcsúzzanak a haldokló nagymamától, de már csak Londonban tudták meg, valaki más lakik már az otthonukba, őket pedig kilakoltatták - írja a SWNS. A család már a reptéren értesült arról mi történt, az asszonynak így az első feladata az volt, hogy a gyerekeit - 4 éves és 18 hónapos - valahova elvigye, hogy utána tudjon járni, hogy történhetett meg ez.









A helyzetet nehezítette, hogy idősebb gyereke pont aznap bárányhimlős is lett, és be is lázasodott. Miután kapott egy másik lakást az önkormányzattól, elvitte oda a gyerekeit, de kiderült, be van törve a hálószobaablak, a vezetékeket kitépték a falból, és az egész eleve úgy nézett ki, mintha valaki direkt megrongálta volna, ráadásul büdös is volt és életveszélyes. Végül egy barátja díványán húzták meg magukat.

Miután lefotózta az új lakást elment az önkormányzathoz, hogy másikat kérjen, hiszen életveszélyes állapotok uralkodtak benne, erre gyakorlatilag nem vettek róla tudomást hivatalban. Kilenc napig járt a nyakukra, mire küldtek ablakost. A vezetéket viszont még mindig kilógtak a falból, de erre az önkormányzat azt mondta a helyi lapoknak, nem kell aggódnia senkinek, még ma azt is meg fogják csinálni.

A 42 éves asszony egyedül neveli a gyerekeit, és mozdonyvezetőként tartja fenn a családját.