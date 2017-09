Ellopták a betegek a magatehetelen asszony levesét

Egészen kellemetlen helyzetbe keveredett egy idős asszony családja. Nikolett 87 éves dédmamája egy ideje már idősek otthonában lakik. Nemrégiben azonban a kiszáradás jelei jelentkeztek rajta, így a legközelebbi kórházba szállították.

Az intézményben a belgyógyászati osztályra került. Mikor a hozzátartozói meglátogatták, nem hittek a szemüknek: az idős asszony becsúszott a matrac és az ágy közé. Látszólag a nővéreket mindez egyáltalán nem érdekelte. Nikolett szerint egyikük a pultnál egy számítógépes játékkal játszott, míg másikuk szemmel láthatóan a hálapénzre pályázott.









A család azonban legkevésbé sem ezen akadt ki. Közölték velük, hogy a dédmama napokon belül visszamehet az idősek otthonába. Ennek tudatában bevásároltak számára, hogy legyen majd mit ennie. Ételhordóban levest és más ételeket is vittek neki, emellett pedig négy liter folyadékot is beszereztek a számára. Ezeket annak rendje és módja szerint a kórtermi hűtőbe rakták be.

Inkább címkézzünk! A nővérek mindig arra kérik a betegeket, hogy a keveredések elkerülése végett címkézzék fel a hűtőbe berakott ételeket, amelyekért a tulajdonosaik felelnek. Tudatos vagy véletlenszerű lopások így is előfordulhatnak. Egy ellopott ebéd miatti kártérítési igénynek papíron nincsen realitása. Ennek akkor lehet értelme, ha bizonyíthatóan sikerül fülön csípni a tolvajt. A kórházak is igyekeznek mindent megtenni: kamerákat szerelnek fel és biztonsági szolgálatot üzemeltetnek.

A vásárolt élelmiszereknek azonban rejtélyes módon nyoma veszett, hiába kérte az idős asszony, hogy távozáskor adják oda neki. A család ezért másnap számon kérte a személyzetet, hogy mégis hogyan történhetett meg mindez. Magyarázatot nem kaptak, ugyanis a nővérek sem lelték az élelmiszerek nyomát. Nem tudják, hogy mégis kire gyanakodjanak, de szerintük nem elképzelhetetlen, hogy valamelyik beteg - netán nővér - dézsmálta meg a dédi ebédjét.