Elképesztően megrázó képet és üzenetet közölt a rákos tízéves fiú anyukája

Azzal kezdi Jessica a bejegyzést, hogy a kirakott kép a fiáról – amelyen görnyedten, egy szál bugyipelenka áll (sőt valószínűleg sír) a mosdókagylónál – sokakat biztos felháborít, miért kell mindenki szeme láttára kitenni. Egyrészt azért, mert nincs lengébb öltözetben, mintha egy medencénél lenne, másrészt, mert az élet nem mindig politikailag korrekt, szép, ezzel szemben valós.

Az élet nem szép, és a rák tönkreteszi az embert

– írta Jessica.

A kép a bejegyzés keltének napján készült reggel. Drake azért van bugyipelenka, mert az esetek 75 százalékában nem tud uralkodni az ürítési szokásain. És azért ilyen sovány, mert anyja már annak is örül, ha egy darab zöldbabra és egy pohár vizre rá tudja venni.









Ez van, ha a fiad veled akar aludni éjszaka, mert fél, hogy valami történik, és akkor egyedül lesz, és a valami alatt arra gondolok, hogy meghal.

Éjszakánként pedig azt kérdezi Drake édesanyjától, hogy ha meghal, akkor a mennybe kerül-e apja mellé, és akkor majd beszélgethet-e, játszhat-e vele.

A fiú annyira le van gyengülve, hogy akkor is elalszik, ha valakivel éppen beszél, és már kerekesszékkel közlekedik, mert sokszor talpra se tud állni.

Minden gyógyszerét kihányja, és a kiszáradás határán áll, mert egyszerűen nem tud mit kezdeni a gyomra a gyógyszerekkel és azzal az egy kanál joghurttal, amivel az anya lenyeleti vele a szereket.

Ez van, ha a múlthéten 44 kemótablettát veszel be 24 óra leforgása alatt.

„Ez van, ha azt mondja nekem, »anya, ez nem fog sikerülni«. Ez van, amikor nem szeretné, hogy hozzáérjenek, mert nagyon fáj neki, és morfint használnak, hogy túl legyen a napon. Ez van, mikor azt mondja nekem, hogy fél, és úgy gondolja, nem éli meg a 11. születésnapját. Ez ő és én, aki azt mondja neki, hogy folytatom helyette a harcot, ha ő már nem képes rá. Ez van, én és ő, és a mi világunk.”







„Ez ő, Drake, Büdös Joe, az egész világom. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudtam,állapotos vagyok, egészen a világ végéig, ő az életem értelme. Ő az én mosolyom, a szerelmem, a szívverésem. És egyben a könnyeim, a szívfájdalmam, a ráncaim. Ő az életem” – fejezi be megható levelét Jessica azzal az aláírással „Büdös Joe elsőszámú szerelője”.

Az üzenetet a Love What Matters nevű csoportba írta meg Jessica, több mint 82 ezren osztották azóta meg. Rengeteg levelet is kaptak a csoport adminjai, hogy miként lehetne segíteni Drake-nek, ahol több ajándékötlet mellett, egy postafiókot is megadtak, ahová el lehet azokat küldeni.

Emellett családja pénzt is gyűjt a kezelésekre a YouCaring.com-on, 10 ezer dollár volt a cél, ennek már több mint a 4-szeresét, 12 millió forint jött már össze.







A fiúnál még 2012-ben diagnosztizálták a leukémiát, több gerinccsapoláson, vérátömlesztésen, műtéten átesett már. Tavaly márciusban már úgy tűnt, meggyógyul, de aztán hat hónappal később hererákot állapítottak meg nála az orvosok.