Elképesztő meglepetéssel várta a hazatérő tengerészgyalogos férjét

6 hónapot várt a nagy pillanatra a kaliforniai Temeculaban élő nő, Natasha Daugherty. Ennyi ideig szolgált a tengeren szerelme, akinek mindenképpen személyesen kellett jelen lenni a bejelentéshez. A háromgyerekes anyuka ugyanis egy héttel a férje bevonulása után tudta meg, hogy negyedik gyermekükkel állapotos, de a csodát nem akarta más módon elújságolni, csak személyesen, így meg kellett várni, amíg férje hazatér a szolgálatból.

Amikor eljött végre az alkalmas időpont, egy méretes táblával takarta ki pocakját a kismama, ezzel el is terelte férje figyelmét, akit így először a gyerekek üdvözöltek. Végül, amikor már nem lehetett tovább feszíteni a húrt, akkor felfedte a nagy titkot, aminek láttán férje először szóhoz sem jutott, illetőleg nem tudta, valódi-e, amit lát. Amikor aztán kiderült, hogy nagyon is valódi, felesége éppen a negyedik babájukat várja, akkor persze már a boldogság is több, mint igazi volt.