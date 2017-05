Elképesztő: lepedőgyűrésből fejleszti magát a robotlány

Több tucat cég dolgozik a világban olyan, teljesen emberszerű robotok kifejlesztésével, amikkel akár társalogni is lehet. A mesterséges intelligencia létrehozása azonban nemcsak tudományos, hanem akár élvezeti szempontból is érdekes lehet.

Egy cég most olyan robotot fejlesztett, amelyet elsősorban szexuális örömszerzésre gyártottak. A többi szexrobottal ellentétben azonban Samantha tanulni is képes: azaz a mi kérésünktől függően lesz félénk vagy éppen vadmacska az ágyban. Így nemcsak az alakja, hanem a személyisége is testre szabható, skót akcentussal beszél, és tizennyolcféle személyiségjegyet lehet beleprogramozni.