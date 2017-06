Elképesztő az indok, amiért 27-szer hasba szúrta terhes szeretőjét

A Bors is beszámolt korábban arról, hogy az amerikai rendőrök egy terhes nőt keresnek, aki még 2014 elején tűnt el. Az öt hónapos terhes Carly Scott autóját porrá égve találták meg akkor, de a nőnek nyoma veszett. Akkor exe, Steven Capobianco a rendőrséghez fordult, ám azóta a nyomozás bebizonyította, hogy köze volt a nő eltűnéséhez.









– Vasárnap még elvitt egy fuvarra, akkor a kutyája, Nala is vele volt. Elkerülhetetlen, hogy én is gyanúsított legyek az eltűnésében, de soha nem bántanám Carlyt – nyilatkozta akkor az egykori szerető, aki feltehetőleg az öt hónapos magzat édesapja volt.

A pár a hírek szerint szakított, a nő nehezen viselte a férfi távolságát, és minden közeledésének örült. A férfi járni nem akart tovább a nővel, sőt, új barátnője is lett, ám a Mirror szerint továbbra is kihasználta a nő érzéseit, és szexuálisan továbbra is együtt volt a nővel. Carly Scott pedig teherbe esett.

Sokan azt hinnék, ez egy remek alkalom volt a nő számára, hogy magához láncolja a férfit, ám a sors nem így döntött. A nő ugyan mindenképpen meg akarta tartani a férfivel közös gyerekét, a férfi viszont mindenképpen rá akarta venni az abortuszra.









2014. február 9-én Steven találkozóra hívta a nőt, aki kutyájával el is ment, be is szált a férfi kocsijába, ekkor látták utoljára. A nő eltűnését családja már másnap bejelentette, az exbarát akkor állította, hogy nem egy autóval voltak, és a nő leszakadt mögüle, és ő sem látta többet.

A nő ügyében 2016-ban kezdődött el a bírósági tárgyalás, ez alatt bebizonyosodott, hogy a férfi 27 késszúrással végzett a nővel, minden alkalommal a terhes nő hasát célozta. Bár a férfi tagadta tettét, a bíróság bebizonyította, hogy a történet a nővel való találkozóról hamis. A férfit végül bűnösnek találták, elmondása szerint tette mögött elsősorban az apaságtól való félelem állt. A nő holttestét sosem találták meg - írja a Mirror.