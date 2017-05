Elitiskoláról derült ki, hogy tanárok szexuálisan zaklatták diákjaikat

Az Egyesült Államokban újabb elitiskoláról derült ki, hogy tanárok szexuálisan zaklattak diákokat – jelentette helyi idő szerint kedden az amerikai sajtó.

Ezúttal az északkeleti New Hampshire államban lévő St.Paul gimnáziumról és internátusáról van szó. Az intézmény – amely az episzkopális egyházhoz tartozik – Concord városában található és rendkívül jó hírű, annak idején diákjai között tudhatta például John Kerry volt külügyminisztert is.







A gimnázium egy bostoni ügyvédi iroda megrendelésére 73 oldalas jelentést készített. Egy bejelentés nyomán megvizsgálták, hogy az elmúlt évtizedekben milyen visszaélések történtek a diákok kárára. Az iskolában 530 kiskorú tanul, és 100 oktató dolgozik. Kiderült: 1948 és 1988 között 13 oktató rendszeresen szexuálisan zaklatta és megerőszakolta a gondjaira bízott gyermekeket, és 2000-ben egy bejelentés nyomán ugyan belső vizsgálat is indult, ám csak három tanárt találtak felelősnek. Az esetről tudósító The New York Times szerint az iskola a jó hírneve védelme érdekében nem folytatta le az átfogó vizsgálatot.

A St.Paulban tapasztalt visszaélésekről a vizsgálatot megrendelő ügyvédi iroda közleményt adott ki. Ebben leszögezte: az intézmény „nem védelmezte a diákokat úgy, ahogyan azt kellett volna”. Továbbá az iskola vezetése a bejelentéseket „nem vizsgálta ki megfelelő módon”.







A gimnázium jelenlegi igazgatója, Michael Hirschfeld bocsánatkérő közleményt adott ki, „nem lehet bocsánat a korábban tett bejelentések kivizsgálásának felületességére" – írta. Az igazgató „hibának” és „az értékítélet alapvető tévedésének” minősítette a történteket. Majd bejelentette: az összeállított jelentést az iskola megküldi Concord város rendőrségének, New Hampshire állam főügyészének, valamint a kormányzónak is.

A botránnyal kapcsolatban a The Wall Street Journal című lap arra emlékeztet, hogy áprilisban egy connecticuti magániskoláról derült ki, hogy a tanárok évtizedeken keresztül szexuálisan zaklatták, vagy megerőszakolták a diákokat. A Choate Rosemary Hall a connecticuti Wallingfordban szintén elitiskola, amelynek internátusában valaha a néhai John F. Kennedy elnök is tanult, s ott végzett Donald Trump elnök lánya, Ivanka Trump is, valamint több színészóriás, így Glenn Close és Michael Douglas is.