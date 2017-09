Elítélték, mégis újra körözik Nancy gyilkosát

Jogerősen is megkapta magyar büntetését a 20 éves H. Nancy kínai gyilkosa. A jelenleg is Kínában tartózkodó Jao Kao-penget 18 év fegyházra ítélte távollétében a Fővárosi Ítélőtábla. A vád szerint Kao-peng egy hamutartóval fejbe verte, majd egy vezetékkel fojtogatta, végül egy konyhakéssel többször megszúrta a fiatal lányt, majd annak mobiljával és 150 ezer forintjával másnap elhagyta az országot. Ha az ítéletet megkapják a kínai hatóságok, onnantól rajtuk múlik, Kao-peng milyen büntetést kap. A férfi ellen egyébként augusztusban újra nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság, így ha olyan országba megy, amelynek van kiadatási egyezménye hazánkkal, a férfit akár Magyarországra is szállíthatják – írta a Pesti Srácok.