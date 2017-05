Elhunyt a hároméves kislány, aki a 4. emeletről zuhant ki Kistarcsán

Szombat kora reggel, 6 óra után történt a szörnyűség a kistarcsai Eperjesi úton. Egy négyemeletes társasház tetőtéri lakásából zuhant ki egy hároméves kislány. Úgy tudjuk, ez idő alatt a család egy barátja, egy fiatal lány vigyázott a gyermekre. A gyermeket válságos állapotban vitték kórházba, de úgy tudjuk, már nem tudták megmenteni életét. Nagypapája Facebook-oldalán azt írta: „Nyugodj békében kisunokám”, a rokonságból többen is feketére állították profilképüket.







– Kora reggel jöttem haza a vásárlásból. Akkor láttam egy férfit állni a ház előtt, a kislány édesapja volt. Rettentő idegesnek tűnt, nem csodálom... Úgy tudom, az éjszakai műszakból tért haza. Ilyenkor gyakran vigyázott a gyerekre a lány. Az apa talált rá a picire – mondta a Borsnak az egyik szomszéd.

A házat kordonnal vették körbe a rendőrök, akik három autóval is a helyszínre vonultak. A ház lépcsőházát is leszalagozták, csak azt engedik be, aki ott lakik.







A helyszínelés legalább négy órán át tartott. Ottjártunkkor éppen a lányt vitték el a rendőrök kihallgatásra. A fiatal lány láthatóan megtört, bilincs nélkül ültették autóba. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség miatt nyomoz.