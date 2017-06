Elhányta magát, mikor megtudta kik is a szülei

Donna Price úgy érzi, szülei elárulták - írja a The Sun magazin. A nőnek úgy tűnt, tökéletes gyerekkora volt, boldog volt a testvéreivel együtt. 2014-ben azonban rájött, azt őt igen szerető szülei, valójában testvérek. Amikor kiderült az igazság, a család szétesett és a bíróságon találta magát a pár. Price szülei bűnösnek vallották magukat, így felfüggesztett börtönbüntettéssel megúszták.









A 32 éves Price azt mondja, bár már három éve tudja, még mindig sokkolja a dolog. Sokszor sír, úgy érzi, elárulták, a gyerekkora pedig hazugság volt, és ezért utálja is a szüleit. “Nem tudom elmondani mennyire gyűlölöm őket” - mondta a nő a lapnak. A nő közben azt is kiderítette, hogy az apja nem is a biológiai apja, hanem egy számára ismeretlen férfi gyermeke, de a testvérei bizony mind a “szüleitől” vannak.









Az utóbbi tényt még a rendőrség is megerősítette. Donna pletykákból értesült arról, hogy a szülei testvérek, majd ezt egyik nagynénje meg is erősítette. “Azt hittem, valaki csak kavarni akar, mert ilyen nem történhet meg, és ilyen válaszra nem számítottam.” A nő amikor megtudta az igazságot, nem kürtölte szét, hanem várt - hiszen karácsony környéke volt - és további infókat akart szerezni, mielőtt a testvérei és szülei elé áll. Mindebben férje a partnere volt.









A nő végül feljelentette a szüleit és egy kétéves bírósági ügy keveredett belőle. Felfüggesztett börtön kaptak a szülők, apja félévet, anyja három hónapot kapott, felfüggesztve. Price a titok kiderülése után próbált magának egy családot teremteni, miután elvesztette a sajátját. Ebben párja is segített, hiszen ma már négy gyermekük van. A nő minden korábbi családi fotójától megszabadult, amelyen a szülei vannak, és mai napig nem érti, hogy testvérek hogyan tudnak, hogyan képesek egymásba szeretni.









Apja elárulta a lapnak, hogy amikor féltestvérével találkozott a 80-as években, fogalma sem volt róla, hogy ez lesz a kapcsolatukból, ahogy azt sem tudta, testvérébe szeretett bele. A pár egyébként meg akarta szakítani a kapcsolatot, miután egyértelmű lett számukra a dolog, de addigra kiderült, a nő terhes lett. Három gyerekük született, majd 1994-ben szakítottak. 2001-ben pedig meghalt Donna legfiatalabb testvére, Steven, ekkor viszont a szüleinek hitt emberek végleg megszakították egymással a kapcsolatot.