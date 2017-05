Elhagyta a bringát a pancser tolvaj Esztergomban

Szokatlan felhívást tett egy esztergomi családanya, egy kerékpár fotója mellé a következőket írta a közösségi hálón: „Szeretném megtalálni a tulajdonosát, hogy egy magyarázat ellenében – hogy miért is akart átmászni a kerítésünkön – vissza adhassam neki” – írta az asszony.

Mint kiderült a bicikli tulajdonosa Esztergom családi házas részén akart átmászni egy kerítésen – úgy, hogy a kerékpárt használta emelvénynek –, ám megzavarták.







Ezt a kerékpárt hagyta hátra a meglepett betörő. A ház tulajdonosánál átvehető

– A házban aludtunk a gyerekeimmel, ezért az egészről nem tudtunk semmit. Az egyik ismerősünk lett figyelmes a kerékpáros besurranóra az utcán. Mikor a tolvaj meglátta, azonnal menekülőre fogta, a kerékpár sem érdekelte. Sötét volt, fekete ruhát viselt és még a kapucniját is a fejére húzta, ezért nem tu-dunk személyleírást adni – mondta a Borsnak a házban élő családanya, Kaposvári Krisztina, aki a biciklit bevitte a ház kamrájába, ám nem hagyta nyugodni az eset. Ezért közzé tett felhívást az interneten. És, hogy mennyi esélyt lát arra, hogy jelentkezik a bringájáért a férfi?

Csípős Még jól járt a béna betörô. A lakcímkártyáját is otthagyhatta volna. Sal Endre

– Nem sokat – folytatja az asszony, aki azt is elmondta, nem először akartak hozzájuk betörni, sőt egyszer meg is esett. – Tavaly valaki bemászott, és ellopta a fűnyírónkat. De nem volt neki elég, a kamrát is felgyújtotta. Mire hazaértem a tűzoltók már a ház előtt voltak. Most azért jobban jártunk...