Életfogytot kaphat az anyagyilkos tatabányai ámokfutó

N. Nortbert még 2015-ben végezte ki saját anyját és annak élettársát, mert nem akarta, hogy fiát ők neveljék. A 40 éves tatabányai férfi a vérfürdő során túszokat ejtett, majd bezárkózott egy lakásba, és a rendőrökre is tüzet nyitott. Ők fékezték meg. Mint ahogy a Bors korábban beszámolt róla, a filmbe illő, drámai jelenetek hajnalban történtek egy csöndes, családi házas környéken Tatabányán.







© Police.hu

Megrázó részletek derültek ki a tragédiáról. Norbert először egy méterről szívtájékon lőtte anyja élettársát, aki utolsó erejével menekülni kezdett, de a férfi hidegvérrel agyonlőtte. Ezt követően édesanyjához ment, akit gondolkodás nélkül meggyilkolt. A földön fekvő asszony hátába még négy golyót is eresztett.

A rendőröket a lövések miatt riasztották, a kiérkező zsaruk már csak egy földön fekvő férfit láttak, azonban nem tudták azonosítani, mert a gyilkos ott ólálkodott, és azonnal tüzelni kezdett a rendőrökre és kocsijukra is. A rendőrök azonnal riasztották a TEK-et, akik páncélozott kocsikkal indultak a helyszínre. Mivel úgy tűnt, a lakásba menekülő férfi túszokat is ejtett, tárgyalni kezdtek: a négy órás beszélgetés során a férfi végig zavart volt, fegyverét is magánál tartotta. Kiderült, hogy Norbert nem szenved elmezavarban, azonban hisztrionikus és dependens személyiség.