Életével játszhat, aki enged a kíváncsiságának

Bármilyen fá­radtan ér is haza az ember, egy feltört zár látványa azonnal kiűzi az álmot a szeméből. A Bors összegyűjtötte, hogy ilyen esetben miket tegyünk és mi­lyen sorrendben, s tippeket is kínálunk a megelő­zésre.







19,3 százalékról 24,1 százalékra javult a lakásbetörések elkövetőinek felderítése © MTI

Egy kivétellel tilos bemenni

Betörést észlelve sokan aggódva lépnének be az otthonukba, hogy mielőbb szembesüljenek a rettegett helyzettel, és felmérhessék a károkat, ám a rendőrség több okból is azt tanácsolja, maradjunk kívül, és azonnal hívjuk a 112-t. Így ugyanis nem semmisítjük meg a betörő által esetlegesen hátrahagyott nyomokat, továbbá nem kizárt, hogy a bűnöző továbbra is az ingatlanban tartózkodik, és hogy menekülése során fizikai erőszakot alkalmaz. Egyetlen esetben indokolt behatolni: ha emberéletet közvetlenül fenyegető veszélyt észlelünk.

Fékezzük a kíváncsiságunkat!

Ha megtörtént a baj, segítsük a kiérkező rendőrök nyomkutató, adatgyűjtő munkáját azzal, hogy nem türelmetlenkedünk, hanem megvárjuk, amíg engedélyezik a belépésünket az ingatlanunkba, és felmérhessük a vagyoni hátrányt, valamint a rongálással okozott kárt. Bizakodásra adnak okot a statisztikai adatok: 2015-ben az előző évhez képest a lakásbetörések kapcsán az eredményes nyomozások aránya 19,3 százalékról 24,1 százalékra nőtt.







Vészhelyzet esetén támadólag léphet fel a lefülelt betörő © Thinkstock

Amikor tényleg szükséges a papírmunka

A nyomozó hatóság a sértettnek tájékoztatást és segítséget nyújt az állami és civil áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről, amelyhez igazolást állít ki. A biztosítóval történő kárrendezés érdekében – a betöréses lopás kapcsán folyamatban lévő eljárás ügyszámának megjelölésével és leírásával – a rendőrség igazolást állít ki. Utóbbi fontos lehet többek közt a bejárati ajtó helyrehozatala szempontjából, mivel arról és az ingatlan esetleges őrzéséről a károsultnak kell gondoskodnia.

Apró trükkök a megelőzésért

Sok mindent kiolvashat a postaládáról vagy a névtábláról a betörő. Ezért ne tüntessük fel a végzettséget, a címet, amelyekről a vagyoni helyzetre lehet következtetni. Az egyedül élők a saját biztonságuk érdekében csak a vezetéknevüket írják ki, s kerüljék az özvegy meghatározást! Ha elutazunk nyaralni, kapcsoljuk ki a csengőt, így nehezebben ellenőrizhető, hogy üres a lakás. Nyaralás idején érdemes megkérni egy megbízható szomszédot vagy rokont, hogy időnként ürítse a postaládánkat. Baj esetére adjuk meg neki az elérhetőségünket.