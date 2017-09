Életéért menekül több száz magyar az Irma hurrikán elől

– Észak-Karolinában sikerült szállást találnunk egy hotelben, mert a Floridával szomszédos Georgiában elfogyott az összes. Hajnali háromkor indultunk autóval, rengetegen vannak az utakon, több baleset történt, ami nehezíti a közlekedést – mondta el Piros, akivel épp akkor beszéltünk, amikor az autópályán tartott északra férjével és nyolcéves kisfiával, Nimróddal. – Nehéz leírni ezt a fajta stresszt, teljesen kiszámíthatatlan a helyzet, sokkal feszültebb a hangulat, mint tavaly a Matthew hurrikán alatt. Akkor csak néhány fa dőlt ki, de a helyreállítások hónapokig tartottak. Mindenki jobban fél, mint eddig bármikor. A kisfiam is mindig a közelünkben akar lenni, ő is feszült. Észak-Karolinában legalább három napot maradunk, jövő keddig iskola sem lesz, mivel az épület is me­nedékhely – magyarázta Piros, aki négy éve él Floridában, saját marketingcégét vezeti Daytona Beachen.







Piros Floridában él. Hajnali háromkor indult útnak autóval. Emese (kis képen) és családja egy hétre elegendő ételt és vizet halmozott fel

A térségben több ezer magyar él. A közelgő hurrikán miatt problémák vannak az ellátással, a boltokban üresek a polcok, az emberek az utolsó percig igyekeznek minél több vizet és tartós élelmiszert beszerezni. Asztalos Emese lelkipásztor azok közé tartozik, akik Floridában maradnak, ő férjével és két kisfiával vészeli át a vihart.







A pusztító hurrikán az USA partjai felé tart. Nyomában csak romok maradnak © Reuters

– Elég biztonságosnak érzem a házunkat, nem akarok autópályán, a dugóban ácsorogni és azon aggódni, hogy mikor fogy ki a benzin a kocsiból. Bedeszkáztuk az ablakokat, egy hétre elegendő vizet és ennivalót szereztünk be, és egy generátort is vettünk. Homokzsákokat is szereztünk, amiket az ajtókhoz tudunk tenni, ha jönne a víz – magyarázta a Borsnak Asztalos Emese, aki az elmúlt években több hurrikánt is átvészelt. Ők abban bíznak, amint partot ér a vihar, veszít az erejéből.

