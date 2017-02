Élelmiszerbotrány: mert beérjük a silánnyal is!

Felháborodott az ország, amikor kiderült, a felmérés szerint ugyanaz a termék itthon silányabb összetevőkből áll, mint Ausztriában. A botrány tovább gyűrűzik.

Felháborodott az ország, amikor kiderült, a felmérés szerint ugyanaz a termék itthon silányabb összetevőkből áll, mint Ausztriában. A botrány tovább gyűrűzik.

Védenék a multikat

A Magyar Márkaszövetség közleményében a multik védelmére próbált kelni. Ebből kiderül, szerintük egy márka többféle ízesítéssel készülhet, az adott ország fogyasztóinak ízlését figyelembe véve. Állítják, a magyarok például jobban kedvelik a karakteres, fűszeresebb, intenzívebb ízeket. Ezért van két százalékkal kevesebb hal a Rio Maré konzervben itthon?







Vizsgálják a ruhákat is!

A Tudatos Vásárlók Egyesülete is értesült a botrányról, és van is véleményük. – Az összeurópai márkák országonkénti eltérése a fogyasztó megtévesztését veti fel. Bízom benne, hogy az élelmiszerek után a tisztítószereket, a kozmetikumokat és a ruhákat is hasonló összehasonlításnak vetik alá – mondta Haraszti Anikó, a szervezet munkatársa.

A sztárszakács: másodrendűek vagyunk

Buday Péter (mesterszakács): – Felháborító ez az egész! Az autókat is szerényebb felszereltséggel kapjuk, mint a kintiek. Mintha másodrendűek lennénk az unióban.









Csípős Hogy is énekli Zorán? „Langyos a sör, de nekünk így is jó”. Szóval, ha hagyjuk, megérdemeljük. Szekeres Tamás

A Fanta is gyengébb

A Kosár fogyasztóvédelmi magazin 2012-ben narancsos Fantákat vizsgált. Az is döbbenetes eredményt hozott. Mint kiderült, az olasz Fantában 12 százalék a narancslétartalom, a magyarban viszont csak nyolc. Ráadásul azóta csak hat százalék. Újabb eset, ami megmutatja, különbséget tesznek a multik Nyugat és Kelet között.

Olvasóink szerint a benzin is rosszabb

Ildikó: Azért kapunk mindenből rosszabb minőséget, mert átvesszük. Mert beérjük a sz.rral is. Az osztrákok visszaküldenék!

István: A rendszerváltás óta tudjuk, másod- és harmadosztályú árut hoznak nyugatról. A kintről hozott vízkőoldó tényleg olyan, mint a reklámban. Az itthon kaphatónál az egész üveggel sem jön le a vízkő.

Zsolt: Egy tank osztrák benzinnel ötven kilométerrel többet megyek, mint egy tank magyar benzinnel.







Mi a megoldás?

Angliában például sokkal erősebb a civil kontroll, ha ott valaki visszásságot észlel, azonnal a médiához fordul. A nyilvánosságnak pedig komoly visszatartó ereje van – mondja Dömölki Lívia élelmiszervegyész.