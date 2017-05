Eldőlt, melyik metropolisz lesz a Nutella fővárosa!

Chicagóban nyílik meg hamarosan a világ első Nutella kávézója, erről adott ki közleményt a Nutellát gyártó Ferrero. A nyilatkozat szerint a kávézóban többfajta nutellás finomság is lesz, a sütik mellett még grillszendvics is bekerül a kínálatba. Emellett főleg olasz ételkülönlegességek kerülnek az étlapra, ilyen a Panzanella gyümölcssaláta, az eredeti olasz fagyi, panini és saláták sora várja a Nutella szerelmeseit. Korábban szóba került Perth is, mint az első Nutella kávézó lehetséges otthona, végül az ausztrál város helyett az amerikai lett a befutó - írja a TheWest.









– Azt szeretnénk, hogy ha a vendégeink azt éreznék, hogy egy tál Nutellába lépnek be, amikor ellátogatnak hozzánk – mondta Angelo Baird, a Ferrero képviselője. – Minden a Nutelláról szól majd!

A bejelentés szerint a chicagói Nutella kávézó május 31-én, szerdán nyitja meg kapuit. Az első 400 látogató ingyen válogathat az étlapról, és még további akciók és ajándékok várnak rájuk.