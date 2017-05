Elcsórt hitelkártyán úszott el Ágnesék háza

Még a kilencvenes években történt, hogy a Nógrád megyeri Tőzsér Ágnes hitelre vett egy videomagnót. Miután kifizette, kapott egy hitelkártyát, amivel 100 ezer forint értékben vásárolhatott. Vett is vele egy hűtőszekrényt 70 ezerért, aminek a végösszege a törlesztőrészletek befizetése után 150 ezer lett. Akkor küldtek neki egy újabb, 150 ezer forintos hitelkártyát.

– Ezt már nem akartam felhasználni, borítékostól bedobtam a számlák közé egy fiókba – mesélte a Borsnak Ágnes. Ám 2005-ben postáztak neki egy csekket, hogy fizesse be. Mivel tudta, hogy nincs tartozása, nem foglalkozott vele. De miért kapta?







Ágnes és Lajos szerdán demonstrációba kezdett a parlament előtt © Albert Zoltán

– Hozzánk többször is betörtek, de a rendőrök nem foglalkoztak velünk – folytatta az asszony. – Annyi mindent elloptak, például a hűtőt is, hogy eszünkbe sem jutott, hogy ezt az elfeledett kártyát is. Kiderült, hogy kivették vele a teljes összeget, és ennek a törlesztését akarták rajtam behajtani. Nem fizettem, mert közben munkanélküli lettem, és az egészségi állapotom miatt 22 800 forintos segélyen vagyok.

Ám a bíróság ráterhelte a tartozást arra a házra, ahol a szintén segélyen élő párjával, Juhász Lajossal él.

Vágja ketté! A Banki Hitel Károsultjainak Egyesületénél a Borsnak elmondták: ha nem kell egy ilyen hitelkártya, ketté kell vágni, és értesíteni kell a bankot, hogy nem akarjuk használni.

– Ennek a tulajdonjoga negyedrészben az enyém volt. A házat a végrehajtó 400 ezerre becsülte fel, a rám eső részt 70 ezer forintos kikiáltási áron meg lehetett venni árverésen. Egy élelmes vevő kifizette a testvéreimet, az én részemet pedig kivásárolta 70 140 forintért – sorolta Ágnes. Az új tulajdonos 2012 óta ki akarja lakoltatni őket, és a fellebbezések után ezt most már meg is teheti, az asszony ugyanis nem hajlandó bérleti díjat fizetni. Elkeseredésében élettársával szerdán háromnapos „demonstrációba” kezdett Budapesten, a parlament előtt.