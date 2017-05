Elárulta a brit miniszterelnök, miért nincs gyereke

Rádióinterjút készített Theresa May brit miniszterelnökkel az LBC Radio csatorna. A műsorban szóba került az anyaság is, amiről a gyermektelen May nem várt őszinteséggel beszélt.

– Nehéz erről beszélni. Nagyon szomorú dolog ez számunkra. Úgy alakult, hogy a párommal nem lehetünk szülők. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ebben a helyzetben találták magukat – mondta a kormányfő tőle szokatlanul érzelmes hangon.









May és párja, Philip mindezek ellenére boldogok, hiszen mint mondják, vannak unokaöccseik és unokahúgaik, akikkel ugyanúgy törődnek, mint azt saját gyermekeikkel tennék.