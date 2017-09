Eladó a magyar-skót kastély - Ön megvenné?

Nem akármilyen vityilló pörög a skót lakáspiacon. Az 1661-ben felépített Leslie-kastélyt árulják, ami Leslie báróról kapta a nevét. Ő egy magyar származású nemes volt a XI. században, s neki „köszönheti” Skócia az akkor Magyarországhoz tartozó Nádasdon született Skóciai Szent Margitot. Margit III. Malcolm skót király második feleségeként nagy hatást gyakorolt a középkori Skóciára.

Leslie a királyné tanácsadójaként kapta meg a bárói címet, és így a területet is Aberdeen­shire-ben, ahol később leszármazottai felépíttették az erődítményszerű házat. A környéken viszonylag sok hasonló áll, azonban mind közül a Leslie-kastély a legfiatalabb a maga 356 évével.







Az elmúlt esztendőkben szállodaként működött

Az ingatlan hamisítatlan skót épület öt emeletével, tornyaival, méter vastag gránitfa­lai­val és hét há­ló­szobájával. Utoljá­ra 1980-ban újították fel, de rusztikus jellegén szerencsére nem változtattak. Itt született és nőtt fel a népszerű Trónok harca sorozat egyik szereplője, Rose Leslie is, akinek ezek szerint magyar származású rokonai is vannak. A színésznő családja 2013 májusában adta el az erődöt, átszámítva 435 mil­lió forintért. Egyébként azt pletykálják, hogy még a kilencvenes években az amerikai énekesnő, Cher is szemet vetett az ingatlanra, ám végül az üzletet nem ütötték nyélbe.







Az erőd egészen mostanáig egy német házaspár jóvoltából szállodaként működött. A booking.com szállásfoglaló oldalon 10-ből 9,5 pontra értékelték a szolgáltatásait azok a turisták, akik hajlandók voltak éjszakánként egy szobáért 50 ezer forintot kifizetni. A ház jelenleg megközelítőleg 220 millió forintnyi angol fontért vásárolható meg.