Ekcémás? A tudósok rájöttek mi csökkentheti a viszketést

A napfény határozottan jót tesz az ekcémás bőrnek, ezt nagyjából minden érintett tudja - írja a Daily Mail. Most rájöttek, hogy ez annak köszönhető, hogy nitrogén-oxid termelődik az UV sugárzás hatására a szervezetben, amely nemcsak csökkenti a gyulladást, de a viszketés érzését is enyhíti. Mivel a túlzott napozás káros is lehet, ezért a kutatók most egy új fényterápia kifejlesztésén fáradoznak, amellyel azt lehet elérni, hogy ezen negatív hatások nélkül is termelődjön ez a gáz.









Az Egyesült Királyságban minden ötödik gyermek érintett, és minden 20. felnőtt, így megéri ebbe a kutatásba pénzt fektetni.