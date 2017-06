Egyre többen vásárolnak heredezodort - igen, azt!

Csokoládé és más finom illatú intim dezodort dobtak piacra a férfiak számára, ráadásul nem is most, hanem legalább hét éve - írja a Daily Mail. A cég eladási statisztikájából kiderült, drámai mértékben megugrott a kereslet az ilyen jellegű termékekre, vagyis közel 2000 százalékkal. A fokozott érdeklődést azzal magyarázzák, hogy egyre több a metroszexuális férfi, akik fokozottan figyelnek az igényes megjelenésükre. Beleértve intim testrészeik kifogástalan illatát is.







Egy intim higiénia termék

A szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a túlzottan erősen illatosított termékek bőrproblémákat, például ekcémát okozhatnak. Ráadásul ágyék környéken különösen érzékeny terület ilyen szempontból. Dr. Alexandroff inkább azt tanácsolja, ha valaki fokozottan verejtékezik az ágyéka környékén, inkább forduljon orvoshoz, mert végső soron mindenféle illatanyaggal csak rontunk a helyzeten. Hozzáteszi azért az az izzadás még intim területen is normális jelenségnek számít.