Egy sállal mentett életet a szolgálaton kívüli tűzoltó

Egy brit, szolgálaton kívüli tűzoltó a tengerészgyalogsági sáljával mentett meg egy nőt, hogy leessen a Lambert-hídról. A nőnek már több segítője is volt, mikor megjelent az öltönyös, nyakkendős férfi, akiről csak később derült ki, hogy Dave Hill a londont tűzoltó-parancsnokság menedzsere, a brit királyi tengerészgyalogság tartalékosa, aki átugrott a híd korlátján mielőtt az 50. születésnapjára kapott sálával biztosította a nőt.







Dave Hill © London Fire Brigade





„Amikor megláttam ,mi történik, egyszerűen kötelességemnek éreztem sgíteni.Beszéltem a hölgyhöz, hogy megnyugtassam, és azt mondtam neki, nem hagyom, hogy leessen.”









„A legfontosabb, hogy biztonságosan vissza tudtuk húzni a hídra, sértetlenül. Azt is el kell mondanom, hogy az a két személy is helyesen cselekedett, akik nem hezitáltak, és segítettek a hölgyön, valamint azok a tűzoltók is, akik később kiérkeztek a helyszínre” - idézte a Mirror.