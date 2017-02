Egy ötforintos hozta meg Sándor szerencséjét

A boltos lányok csokit kapnak, a lánya pedig 100 ezer forintot a Bors-játék nyertesétől. Kelebiai olvasónk eredményesen hajtott a nyereményekre.

– Mindennap megveszem a lapot a kedvenc boltomban. Általában a rejtvények miatt, de a sport is nagyon fontos, és amit különösen szeretek, azok a pár soros megjegyzések – mondta a 62 éves Antal Sándor, aki vonatvizsgálóként dolgozik Szabadkán.

– Nem vagyok sem babonás, sem nyertes típus. Az újságból válogatás nélkül a legfelsőt veszem el, és nem nyertem még semmit. Nagyon régen, amikor még három harminc volt a lottó, vettem két szelvényt. A egyiket elfelejtettem bedobni, a másikkal pedig nem nyertem. Ezzel be is fejeztem a szerencsejátékot. Múlt héten, csütörtökön, amikor megvettem az újságot, a visszajáróból az ötforintos otthon a kezembe akadt, és azzal kapartam le a matricát. Megláttam a három nullát, már elmosolyodtam, aztán, amikor a nyeremény- táblázaton azt is, hogy az nekem százezer forintot jelent, akkor a Játékiroda után a lányomat hívtam fel. Elmondtam neki a nagy hírt és azt is, hogy ez az övé lesz.







Antal Sándor 100 ezer forintot nyert a Borssal

Én egyedül vagyok, megvan mindenem, a kertben zöldség, gyümölcs, és jól elvagyok. Ez neki sokkal többet jelent. És természetesen a boltos lányoknak a jó hír beszámolója mellé viszek egy kis csokit is.