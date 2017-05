Egy igazi tündért választottak az Alpok Adria királynőjévé

A 25 éves Csongrád megyei Táborosi Dominika lett az idei Miss Alpok Adria szépségkirálynője. A fiatal nő főállásban ügyfélkapcsolati munkatárs, szabadidejében pedig tündér.

– A fogászaton a gyerekek szorongását oldom mesékkel, beszélgetésekkel, játékokkal – mondta a Borsnak Dominika. – Egy mesebeli világot teremtek nekik és azután már nem félelemmel jönnek, hanem alig várják a tündért, aki meggyógyítja a lyukas fogakat. Tündérruhában fogadom őket, van varázspálcám, és tudok színes tömést, kéket, zöldet, narancssárgát is varázsolni. Nagyon élvezik – mesélte a Borsnak Dominika, aki mindig szerette volna valami újdonságban kipróbálni magát.







A korona a 25 éves Táborosi Dominika (középen) fejére került. Az első udvarhölgy a 19 éves békéscsabai gyógyszerész hallgató Sinkovicz Ágnes (jobbra), a második udvarhölgy a tótkomlósi 17 éves Jaksa Mercédesz (balra) lett © Végh István

– Azt, hogy valaki fogtündér, azt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Fél éve a Miss Alpok Adria Csongrád megyei versenye után kerestek meg ezzel a lehetőséggel. Még Szeged villamosain is ki leszek plakátozva – újságolta Dominika, aki bízott abban, hogy itt is nyerni fog. Szeptember óta lelkileg és testileg is erre készült.







Elsőként szülei gratuláltak Dominikának © Végh István

– Sokáig nem volt önbizalmam, ezért mertem csak most elindulni. Az emberekben él egy előítélet, hogy a szép lányok buták is egyben. Féltem, ha valami eredményt elérek, akkor rólam is ezt fogják gondolni, és ez visszatartott. Úgy éreztem, hogy most már vagyok olyan erős személyiség, hogy ezeket nem fogom magamra venni. Gyermekkoromban szerettem volna egy mesebeli valaki lenni. Farsangkor, jelmezbálokon mindig hercegnőnek, királylánynak öltöztem, és most az élet teljesítette ezt az álmom – mosolygott a tündérkirálynő.