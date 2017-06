Egy hét alatt elmúlt az ekcémája a 4 fontos krémtől

A 23 éves Paige Sweeney két éve rendszeresen jár a bőrgyógyásztra, mert 3 éves lánya súlyos ekcémával küzd. Mindenféle gyógymódot próbáltak már, de semmi nem hatott. A gyerek annyira szenvedett, hogy éjjelente felkelt és egészen addig vakarta, amíg véres nem lett a bőre.









Az anya úgy döntött, végső kétségbeesésében a Childs Farm (Boots) baba hidratálóját keni a gyerekre, hátha. Teljesen megdöbbent, hogy egy hét alatt elmúlt az összes kiütés. “Láttam, ahogy napról napra kezd szebb lenni a bőre. Nem tudtam elhinni” - mondta a kismama, akinek lánya születése óta ezzel a problémával kellett küzdenie. A nő sose volt még ilyen boldog, ezért is osztotta meg a nyilvánossággal, hogy más elkeseredett emberek is teszteljék, hátha nekik is bejön.









Nem kell mélyen a zsebébe nyúlni senkinek 1500 forintba kerül a kér. Az anya korábban szteroidos krémmel is kezelte, hiába, sőt diétáztak is, eredménytelen.