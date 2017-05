Egy fotóról derült ki, hogy a család szeme fényének az életéért kell küzdeni

Az életéért küzd egy mindössze héthónapos kislány, akinek szemét a rák egy nagyon ritka fajtája támadta meg, a betegséget pedig egy családi fotó alapján szúrták ki. Frankie Hendry Newcastle-ben él, már a héten kénytelen elkezdeni a kemoterápiás kezeléseket, és várhatóan a közeljövőben életmentő műtéten is átesik - írja a Mirror.

A csecsemő 24 éves édesanyja, Megan Athey nagyon bízik benne, hogy a csöppség eséllyel veszi fel a harcot a szemét megtámadó betegséggel szemben. Az anya elmondása szerint sokáig nem sejtették a bajt, egészen addig, míg a csecsemőről egy családi eseményen rengeteg kép nem készült. Ezek megnézésekor feltűnt, hogy a kislánynak a többiekénél jobban csillog a szeme.

– Az unokatestvérem jött hozzánk látogatóba, és egy csomó képet készített, és feltűnt, hogy mindenhol csillog a gyerek szeme. Ő utánanézett a neten, és kiderült, hogy ez lehet akár retinoblasztóma is – mesélte megrökönyödve a nő.

A betegség a szem ideghártyájából kiinduló daganat, amely gyorsan terjed, a kór jóindulatú változata a gyerekek körében nagy eséllyel gyógyítható, ám Frankie esetében rosszindulatú daganatról van szó, amelyet már előrehaladott állapotot diagnosztizáltak az orvosok.

– Május 11-én elvittem egy specialistához, aki azt mondta, hogy két daganat is van Frankie jobb szemén és három a balon. Már elvesztette a látását a bal szemén, az orvosok most azt remélik, hogy a jobbat sikerül megmenteni - mondta az anya, aki azt is elmesélte, hogy az elmúlt héten történt világméretű hekkertámadás miatt az első kezeléseket a kórház kénytelen volt elhalasztani.

– Ez volt a lehető legrosszabb hír. A rák ugyanis átterjedhet az agyára, ha nem cselekszünk gyorsan. Nem akarom, hogy meghaljon – mondta megtörve az anya, akinek két fia is van, Jason öt, Jack pedig négy éves.