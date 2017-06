Egy fél konyhát pakoltak már ki a kígyó gyomrából gazdái

Mohó kígyóból már láttunk néhányat, az általuk alkotott sorba állt most be egy kedvencként tartott, Snickers nevű példány. Meglehetősen gusztustalan videóban sikerült is rögzíteni ezt, egészen pontosan azt a jelenetet, amikor gazdája éppen eltávolítja gyomrából az általa lenyelt konyhai eszközöket, fedezte fel a Daily Mail.

Az ausztrál gazdi egy enyhe masszázzsal kedveskedik Snickersnek, hogy megszabadítsa a testébe nem szükséges csipesztől.

Ez végül eredményesnek bizonyult, és sikerült a méretes eszközt kihúzni a kígyóból, ahogy a Facebook bejegyzésből kiderült, nem az első alkalommal, mivel Snickers különösen szeret konyhai tárgyakat elnyelni.